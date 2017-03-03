湯姆漢克斯為白宮記者打氣 再送咖啡機
好萊塢男星湯姆漢克斯（Tom Hanks）今天送上義式咖啡機為白宮的新聞記者打氣，還說他們為了跑新聞日日靠咖啡因提神，是為「真理、正義和美國精神」而戰。
法新社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，湯姆漢克斯這份大禮送來的同時，總統川普和媒體正鬧得不可開交。川普常飆罵媒體，指責他們報導偏頗。
湯姆漢克斯之前也送過白宮記者團咖啡機，第一次是在小布希執政時期，他得知記者們沒有咖啡機可用時送的。2010年歐巴馬執政期間，湯姆漢克斯知道先前送的那台壞掉，於是又買了台新的。
而這次，湯姆漢克斯不僅送上機器，還附了張打氣信函，信函上方畫了美國部隊行軍的圖畫，下方寫著：「致白宮記者團，繼續為真理、正義和美國精神好好打仗。尤其是真理這項。」
川普打從競選總統開始就和媒體不對盤，除了多次批評他們「不誠實」，還指責大型新聞媒體捏造消息來源和報導內容，甚至把記者貼上「人民公敵」的標籤。1060303
(中央社)
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