二二八一日遊 2團里程超標違規

上月國5發生蝶戀花遊覽車翻覆意外，觀光局局長周永暉（圖）3日在交通部記者會表示，觀光局在二二八期間稽查186旅行團，發現2團里程超過400公里；遊覽車稽查1377輛，違規79件。中央社記者吳翊寧攝 106年3月3日

上月國5發生蝶戀花遊覽車翻覆意外，交通部今天表示，觀光局在二二八期間稽查186旅行團，發現2團里程超過400公里；遊覽車稽查1377輛，違規79件。

上月13日，蝶戀花旅行社的遊覽車在國5發生翻覆意外，造成33人死亡，11人受傷，其中5人已經出院，6人在醫院治療，另外33名罹難旅客已經有26人完成理賠。

交通部今天召開記者會，提出相關策進作為，包括廢止友力公司執照、事故同型遊覽車166輛召回臨時檢驗、評鑑丁等遊覽車業者查核、制定國內旅遊團一日遊產品合理行程規劃及檢視注意事項，並盤查一日旅遊商品合理性。

觀光局長周永暉今天表示，這次二二八連續假期對186團旅行進行稽查，發現有2團行程超過400公里，其中一團是台北杉林溪來回達520公里，觀光局已經開罰1萬元，另一團高雄杉林溪團來回400公里，觀光局也要求業者說明理由，否則開罰。

公路總局方面，連假期間共稽查1377輛遊覽車，查獲79件違規，違規事項包括胎紋不足、行車記錄器未確實記錄、無清楚的派車單等，公路總局也分別依規定舉發處罰，並要求不符規定者召回臨檢。

交通部次長祁文中也表示，將研擬強制繫安全帶，最快四月底有結果，在此之前將要求業者在車上強加宣導繫安全帶，以維護行車安全。1060303

(中央社)