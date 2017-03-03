港特首將出席陸政協會議 動向受關注

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香港行政長官（特首）梁振英正在北京，預定今天下午出席中國人民政治協商會議第12屆全國委員會第5次會議，港方十分關注他在政協的工作動向。

梁振英日前獲增補為中國大陸全國政協委員，外界正關注他是否會出任政協副主席。

目前政協副主席有21人，包括香港前特首董建華和澳門前特首何厚鏵。

另外，官方香港電台報導，梁振英上午拜訪中國大陸國務院港澳事務辦公室，港澳辦副主任宋哲在大門迎接。

梁振英至今沒有回應是否會出任政協副主席的問題。

由於梁振英的特首任期到7月才結束，香港泛民主派憂慮，如果他尚未卸任特首就擔任政協副主席，角色會有矛盾。1060303

(中央社)