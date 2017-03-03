林依晨送行一席話 胡歌幾乎哭了
中國大陸藝人胡歌決定暫別演藝圈，出國留學，也曾赴英留學的好友林依晨送行的一席話，讓他幾乎哭了地說，「我真的是有點受不住了」，「藝術的生命是非常長的」，「我會更好的回來」。
胡歌2015年演出大陸電視劇「瑯琊榜」裡梅長蘇一角，此劇叫好又好座，讓他攀上演藝生涯的高峰，在大陸得獎不斷。不過，他卻在這個時候決定赴美國留學兩年。
綜合湖南芒果娛樂官方微博等媒體報導，胡歌日前獲頒東方衛視電視劇盛典2016年年度卓越品質之星，在頒獎典禮上，主辦單位邀請他的好朋友林依晨等人特別現身，為即將出國的他送上祝福。
林依晨說，「一個表演工作者，還有其實是一般人，都會有被人家仰望，或者是輕視的時候，可是我覺得只有他自己應該要知道如何平視自己，知道自己該是個什麼樣的人，可以是個什麼樣的人，我覺得這趟旅程他會因為這樣得到很多，然後，開心玩吧！」
聽到好朋友一席祝福話，胡歌感動得快哭了出來。
他說，「我是想安安靜靜離開一段時間，我沒有想到今天會把這件我自己做的事放得這麼大，我真的是有點受不住了，有許多人對我的這個選擇不是那麼的理解和認同，但是我覺得藝術的生命是非常長的，我還會回來的，我會更好的回來。」
這段頒獎典禮的影音畫面近來打進大陸微博熱搜排行榜，許多大陸網友為林依晨的一席話按讚，留言說，「為什麼外貌內在都占了，言之有物，肚裡有墨，仿佛看到個女版的胡歌。」1060303
(中央社)
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