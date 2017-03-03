女議員生雙胞胎 朱立倫贈生育獎勵金
新北市議員劉美芳2月24日順利產下一對雙胞胎女寶寶，新北市長朱立倫今天前往護理之家探望議員及可愛的寶寶，並致贈新台幣4萬元的生育獎勵金表達祝福之意。
劉美芳表示，非常感謝市長的特地前來關懷與祝福，並致贈生育獎勵金4萬元，兩名小公主很健康，待坐完月子，會盡快投入工作崗位為大家服務 。
朱立倫表示，新北市民國105年新生兒出生人數達3萬4331人，出生率8.64 ?，出生人數是全國最高的縣市。市府為了拚生育，除了自100年起提供一胎2萬元生育獎勵金外。
朱立倫說，新北市另推出全國首創的孕婦產檢車資補助，更設置45處的公共托育中心及12處公共親子中心，提供民眾實質的福利措施，提高出生率。1060303
(中央社)
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