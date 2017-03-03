瑞典帶薪性愛假 遭反對理由竟是..

瑞典性愛假的提議，引起廣泛討論。(達志影像)

瑞典是從搖籃到墳墓都有優渥福利的國家，近日該國地方議員認為床第之事是人民幸福的來源、有助於提升工作效率，所以應該給予有薪假讓民眾專心辦事，雖然頗獲好評但也有意想不到的反對理由。

起因是瑞典北方城鎮Overtornea的地方議會議員Per-Erik Musko認為提升振鎮公務人員士氣與解決人口老化，應該提供他們一周一小時且有薪的性愛假。如果你認為這只是地方議員作秀的荒唐言論，那就是不了解瑞典這個國家了，因為性愛假的提議一出，迅速在瑞典全國掀起討論，瑞典小報Expression甚至讓它上了頭條。

現代人作愛品質不佳造成很多問題是不爭事實，瑞典生育率在歐盟地區雖屬於前段班，可是仍然臨不斷下滑的窘境，若佐以該國優厚的生育福利與補貼，更凸顯生育率下滑問題的嚴峻性。根據紐約時報報導，瑞典性學與生殖健康專家認為性生活有利於減壓、改善睡眠、增強免疫力、增進夫妻之間親密度，所以性愛假絕對是個好主意。

不過多數輿論還是接受不了這樣的提議。首先，沒有性伴侶的人該怎麼辦？是不有被冒犯的感覺。其次，連提案議員都承認性愛假不易核實，畢竟作愛作的事很隱私，也阻止不了人們利用這個空檔去幹別的事。

最後的反對意見不是性愛假本身，報導指出，很多人認為一小時的性愛假太短了，對他們來說根本不夠。

(中時電子報)