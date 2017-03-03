知名水餃店老板圓心願 為一代畫家張伯儒辦畫展

龍門客棧提供

經營將近五十年的龍門客棧餃子館老板姜志民，九十二歲高齡決定跨界為老師張伯儒開第一次畫展，預定在三月十八日至二十三日社教館舉行，將其收藏上百幅的畫作完整的呈現，讓大家能重新見識這位中國傳統文人畫「詩、畫、藝」高超的畫家。

姜志民在忙餃子館生意之外，仍有一顆求藝求知與學習的心，六十歲時他看到同鄉前警政署長盧毓鈞在繁重警政工作之餘，每天都會抽空勤練書法，令他欣羨，於是在盧毓鈞的引薦下，認識了也是山東老郷的畫家張伯儒，進而拜他為師學習書法，兩人從此結下不解之緣。

張伯儒山東高密人，民國前二年出生，年少時曾在山東煙台外海的長山八島教書，當年長山八島是中國國民黨海軍基地，當時海軍中將司令沈鴻烈的老師仇鰲，在偶然中發現其有繪畫的天分，不願人才埋沒在海角一嶼，遂將其介紹到北京（華北文法學院美術科）習畫，接受正統的國畫訓練。

張伯儒曾問業於胡佩衡、于非闇、陳緣督、顏伯龍諸教授，並博採明清名家之長，風格自成，擅山水、花鳥、草蟲。對於各體書法亦無不痛下苦心臨摩，是近代難得一見功力深厚畫家。

於民國二十五年張伯儒出版了第一本畫冊，該畫冊由北京中國畫院院長葉恭綽，與中國近代山水畫家黃賓虹為其題字，其中黃賓虹所提的「張伯儒畫集」，近代教育家羅家倫的「可以興 可以欽」等真跡，亦收在姜志民先生的手中，此外一代作家老舍在其畫冊上留下「才厚力深」，清末民初畫家鄧春澍也稱張伯儒「藝苑津梁」，張伯儒的脫俗才藝備受各方肯定。

龍門客棧提供

同時，張伯儒綜合過去名家的理論，再摻入自己作畫經驗，早年所著的「畫學抉微」一卷，稱得上是最早印行的繪畫理論著作，十分可貴。當時藝術家何之碩為其作序，指出歷來論畫之書，大都言玄意隱，晦而不顯，後生學子每每受摸索之苦，而張伯儒先生好學不倦，窮其歲月，將諸家學說汰粕存菁，不藏於私公諸於世。

三十八年大時代的離亂讓張伯儒隻身避來台灣，從此沒有回去。來時帶有一本畫冊與幾幅畫，不過多年後將其帶來的畫作與畫冊寄送給大陸的兒子。幸好姜志民拷貝了一份原稿，使「畫學抉微」中所提的繪畫的方法，在這次畫展一併收入新畫冊「墨海沈勾」之中，為學畫者之明珠導源 。

張伯儒為人正直，文人傲骨，不喜流俗攀附，不沽名釣譽，他五十餘年在台灣，甚至沒有開過一次個人畫展，其畫作也不曾販售， 就是這樣堅持孤獨的藝術家，因此極少人真正見識其過人的「詩書藝」三者合一的創作，在網路上找到有關他的資料也並不多。

龍門客棧提供

姜志民表示，他不會畫畫，他是喜歡張伯儒這個人，看重張伯儒這個人，因此看重張先的畫，他不諱言所收藏的畫很多是在裱畫店買的，有些是張伯儒畫給他的，作為一個畫家，姜志民先生認為品德要高於藝術，張伯儒老師正是一個品德高尚的畫家。就這樣陸陸續收 藏了上百幅張伯儒的畫作，甚至包括其手稿在內，相當齊全。

為避免張伯儒先生長久埋沒藝海，有遺珠之憾，姜志民決定在有生之年為老師辦這場畫展。

(中時電子報)