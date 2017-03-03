台灣燈會最長作品西螺大橋 不回西螺轉贈斗六
已閉幕的2017台灣燈會在雲林的餘溫猶熱，不少單位展示典藏品，最令人跌破眼鏡的是長六十公尺的西螺大橋沒有回到西螺，被轉贈斗六市山區一處休閒園區。
西螺大橋花燈是這次燈會最長的作品，長六十公尺、寬五公尺、高四公尺，造價約一百萬元。
這座巨型西螺大橋花燈的設計者與工藝師都不是雲林人，設計者是桃園人，工藝師是南投人。
六十公尺長的西螺大橋花燈共分成四節，沒用到一根釘子，總共打了十萬個節。
縣政府在燈會結束前曾詢問西螺鎮公所是否有意典藏，公所表示「我們已經有一座真的西螺大橋了！」婉拒。
文化處長林孟儀表示，重新整理、組裝也要花四十五萬元，燈會結束後，典藏者用四車次拖板車載走。
林孟儀說，再美的花燈也是布做的，只是臨時結構，都有觀賞壽命，不可能永遠保留，若一直風吹日曬，「頂多半年」。
他表示，很多單位典藏花燈並不是運回就要立刻展示，而是先整理好收藏，等明年元宵節再展。
(中時)
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