「綺夢」張敏好久不見 登上微風信義封面
90年代活躍於影壇的「綺夢」張敏回來了，這回在最新的微風信義時尚DM封面「高抬貴腳」，性感露出修長雙腿，臉龐幾乎沒有歲月的痕跡，不愧是凍齡美魔女。在時尚攝影大師林炳存掌鏡下，不只詮釋出風華絕代的時尚態度，也與微風集團來個美麗的結合。
張敏說：「這一次，我想，簡單的，回來。」能與微風獨家合作，張敏認為都是正能量的安排。聊到對微風的印象，她說，對微風的直覺是一種簡單、自信的感受，「走進微風，擁有平靜感，平靜，才能細看享受。」這次復出的造型，張敏想表達的是不預設的無限可能，因為希望簡單，「看我的人，才能愈多可能。」
淡出演藝圈許久，談到這些年來有何轉變？張敏說，跟以前最大的差別就是變瘦了，以前比較有個性，現在性格被磨平，心靈較為安靜，也容易沉澱。她坦言，這些改變是來自這些年到處走走，對人生的想法開悟了不少，心態、感悟事情的程度也進而到達另一個層次。
(中時)
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