硬脫歐 英國恐淪為下個瑞士
英國即將啟動脫歐計畫之際，全球都在看英國如何應對這場硬仗，如果最後談判失敗的話，英國可能會在情急之下，做出最後決定，降低公司稅，吸引全球投資者到英國避稅，淪為下個「瑞士」。
根據《新聞周刊》(Newsweek)報導，如果英國脫離歐盟談判徹底失敗的話，英國政府很可能會推出降低公司稅的應急計畫，讓英國變成像瑞士一樣的「全球避稅天堂」。
英國財政部長Philip Hammond 1月接受德國 《週日世界報》(Welt am Sonntag)專訪時表示，如果歐盟對英國施加破壞性的貿易壁壘，英國勢必削減企業稅率來保護經濟，因為與歐盟談判破裂，英國勢必受傷。
身為歐洲最大經濟體之一的英國，想在脫歐失敗之後，轉變成全球避稅天堂，其實讓歐盟高級官員感到很憤怒，甚至抱怨說英國早已是避稅天堂了。自2007年起，英國將公司稅從30%降低到20%，已經是G7成員國之中最低的國家，而英國還打算在2020年調降到17%，變成G20成員國最低的國家。
英國的目的當然是直接刺激外國投資和工作機會，吸引更多跨國公司到英國投資，設立子公司。與德國、法國相比，英國的稅率相對低廉很多。
但是對英國來說還是有潛在風險，因為其他國家也可能跟進降低稅率或是推出新的貿易壁壘，例如川普就承諾將美國稅率從39%，調降到15%。
因此許多政策專家還是不建議英國拿出這個最後的辦法，因為如果真的與歐盟談判失敗之後，進行減稅，勢必將造成全英的經濟混亂，英國人口、養老金壓力也會增加，需要付出相當大的代價。公司稅的底部競爭可能是英國硬脫歐之後，最後的辦法。
(中時電子報)
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