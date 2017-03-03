日本拉麵熱潮延燒！這10家拉麵店網路人氣最夯

哈日族必吃的「一蘭拉麵」即將來台開賣，是否能夠擠下現在的第一名店家，成為下一家人氣拉麵店呢？（本報系資料照）

梅光軒招牌醬油拉麵是最熱賣的口味，追求平衡的口感，湯頭溫醇順口，屬於老少咸宜的口味。(本報系資料照/鄧博仁攝)

國人愛吃拉麵，喝口熱呼呼湯頭，搭配Q彈有勁的麵體和肥瘦適中的叉燒，是寒冷冬季中的一大享受。近日有網路調查公布台灣10間討論度最夯拉麵店排行榜，拉麵控們又吃過哪幾家？

DailyView網路溫度計公布網友討論最熱烈的拉麵排行榜，人氣最夯是屯京拉麵，依序為一風堂、麵屋一燈、麵屋武藏、花月嵐、山頭火、鷹流、凪 Nagi、梅光軒、世田谷。

新光三越台南新天地推出麵屋武藏「鷹虎」店，推出鷹虎太刀拉麵。(本報系資料照)

國內拉麵熱潮延燒，日式鎖甜甜圈也賣起「日式拉麵」，推出3款口味於13門市限定販售，主攻正餐時段人潮。（圖／Mister Donut提供）

此外，調查也統整網友出意見，屯京拉麵最為人稱道的就是CP值，同樣的價錢，就是能比別家多出幾片叉燒，吃起來能有更大滿足，在什麼都漲薪水部漲的現在，CP值帶來的幸福感也越來越高。

而這個榜單裡最風光的是一路殺到第3名的麵屋一燈，從還沒開賣就讓無數人引頸期盼，到正式開賣後排隊人潮幾乎圍繞整座林森公園，魅力讓拉麵控願意等候近3小時。

除了以上拉麵店網路討論聲浪高，而今年即將來台開賣的日本米其林一星拉麵「Tsuta蔦」、韓星GD最愛的「東京油組総本店」、以及哈日族必吃的「一蘭拉麵」，是否能夠一舉成為下一家人氣拉麵店呢？拉麵控們也正期盼著呢～

(中時電子報)