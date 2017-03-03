日本拉麵熱潮延燒！這10家拉麵店網路人氣最夯
國人愛吃拉麵，喝口熱呼呼湯頭，搭配Q彈有勁的麵體和肥瘦適中的叉燒，是寒冷冬季中的一大享受。近日有網路調查公布台灣10間討論度最夯拉麵店排行榜，拉麵控們又吃過哪幾家？
DailyView網路溫度計公布網友討論最熱烈的拉麵排行榜，人氣最夯是屯京拉麵，依序為一風堂、麵屋一燈、麵屋武藏、花月嵐、山頭火、鷹流、凪 Nagi、梅光軒、世田谷。
此外，調查也統整網友出意見，屯京拉麵最為人稱道的就是CP值，同樣的價錢，就是能比別家多出幾片叉燒，吃起來能有更大滿足，在什麼都漲薪水部漲的現在，CP值帶來的幸福感也越來越高。
而這個榜單裡最風光的是一路殺到第3名的麵屋一燈，從還沒開賣就讓無數人引頸期盼，到正式開賣後排隊人潮幾乎圍繞整座林森公園，魅力讓拉麵控願意等候近3小時。
除了以上拉麵店網路討論聲浪高，而今年即將來台開賣的日本米其林一星拉麵「Tsuta蔦」、韓星GD最愛的「東京油組総本店」、以及哈日族必吃的「一蘭拉麵」，是否能夠一舉成為下一家人氣拉麵店呢？拉麵控們也正期盼著呢～
(中時電子報)
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