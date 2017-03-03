陸揚言斷旅遊報復薩德 韓股早盤腳軟

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南韓因部署美國的飛彈防禦系統而與中國大陸緊張關係升高。在媒體報導大陸因下令旅行社停售赴韓旅遊後，南韓股市今天早盤受創。

路透社報導，南韓媒體稱北京昨天下令大陸的旅行社發動杯葛，可能掐斷南韓最大外籍觀光客來源之一。

大陸與南韓緊張關係今天衝擊南韓股市，台北時間上午11時21分，KOSPI指數下挫1.21%報2077.13點，包括航空、零售連鎖、觀光與化妝品等公司的股價都遭殃。

南韓廉航濟州航空（Jeju Air）股價，早盤下跌5.6%、連鎖的新羅酒店（Hotel Shilla）重挫13%、旅行社「哈拿旅遊」（Hanatour）及化妝品公司「愛茉莉太平洋」集團也都下跌7%。

大陸對南韓部署飛彈防禦系統的舉動感到憤怒，儘管南韓與美國都說防禦系統是為抵擋核武化的北韓威脅，但北京認為飛彈防禦系統是針對中方而來。

樂天免稅店（Lotte Duty Free）昨天表示，源頭來自大陸的網攻癱瘓他們的網站，樂天旗下一個單位上月27日核准撥出首爾外圍的土地供飛彈防禦系統部署，激起大陸國營媒體揚言對樂天集團報復。（譯者：中央社陳亦偉）1060303

(中央社)