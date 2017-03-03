畜牧業新設場 廢水不得排放地面水體

環保署今天預告修正「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」，畜牧業飼養豬、牛，應採行削減措施及削減排放量。新設者，不得將畜牧廢水排放地面水體。

為了提高畜牧糞尿資源化的成效，促進畜牧資源循環經濟，及強化實務管理並杜絕執行爭議，行政院環境保護署今天預告修正「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」。

環保署說，未來畜牧業飼養豬隻、牛隻，應採行削減措施及削減排放量。新設者，不得排放地面水體；既設者，5年內減少排放總量至1/2以下，10年內減少至總排放量至1/4以下。飼養豬未滿200頭的畜牧業應檢具廢（污）水管理計畫。

預估每日將削減217公噸有機污染物及21公噸氨氮排放至地面水體，以促進水體清潔。另外其他修正的「整合疏漏含溢流管理」、「強化回收使用管理」、「發電廠燃煤總汞量管理」、「特定業別分流收集處理廢水」，除可強化水措及排放管理，並可提升執法及裁罰的有效性。1060303

(中央社)