陸校要求簽承諾書 學者：可能揣摩上意
兩岸學術交流，中國大陸學校要求簽署「一中承諾書」引發爭議。國立科技大學校院協會理事長廖慶榮表示，大陸中央沒有這樣的政策，推測是下級單位揣摩上意。
世新大學終身教育學院去年12月20日發出簽署研修承諾書，邀請11位陸生今年2到6月來台上課。承諾書保證「課程內容不涉及任何政治敏感活動」，且不從事任何有關「一中一台」、「兩個中國」、「台灣獨立」等方面活動。被媒體解讀為簽署「一中承諾書」。
國立科技大學校院協會理事長、台灣科技大學校長廖慶榮表示，如果真的是簽以「一中承諾書」為標題的承諾書，確實不妥，但世新大學也解釋，只是在內容中保證課程不會去宣傳「一中一台」等。
廖慶榮說，不論如何，世新大學簽的承諾書，確實有些政治意涵，因此最好的作法就是「不需要簽」，讓學術歸學術。他並說，就算簽了也只是形式而已，大學教授講課時，根本不會去管這些。
廖慶榮表示，據他瞭解，簽承諾書並非大陸中央的政策，可能是省分或學校自行揣摩上意，「否則所有學校都要簽，不是有的簽、有的不簽」，台灣學校可以談判。他並說，與陸方交流時很常碰到類似狀況，例如近來限縮來台研修生人數，也不是陸方的中央政策。
廖慶榮表示，台校要簽類似文件時，最好都向教育部報備，確定詞句文字是否合適。他也建議教育部協助各校因應陸方學校的要求，讓學校有所依循。1060303
(中央社)
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