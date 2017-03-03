春暖花開別碰荔枝椿象 避免皮膚潰爛

春暖花開之際，以荔枝、龍眼或欒樹等無患子科植物為食的臭屁蟲-荔枝椿象，進入交配產卵季節，高雄區農改場表示，要避免碰觸荔枝椿象，否則被牠的毒液噴到皮膚會潰爛。

高雄區農業改良場表示，荔枝椿象俗稱臭屁蟲、臭椿象或荔椿等，4至5月為產卵盛期，成蟲受干擾時有假死行為，同時分泌臭液，並掉落於地，但很快又往樹上爬。

農改場表示，荔枝椿象受到驚擾時，常噴射出具腐蝕性臭液自衛，人的皮膚或眼睛碰到毒液，會造成灼傷般的潰爛，相當疼痛，因此，農民及一般民眾千萬不要用手抓蟲，並小心自樹上掉落時的不慎接觸，以避免對人體造成傷害。

荔枝椿象外觀豔麗，常有民眾或小孩會放在手上把玩，屏東市千禧公園內就有幾株龍眼樹，民眾帶小孩休閒時要注意，不要碰觸或徒手抓荔枝椿象，農改場表示，被荔枝椿象的毒液噴到，當場會很癢，現場有水可馬上先沖洗，務必要立即就醫，避免皮膚潰爛。

農改場指出，荔枝椿象族群密度高時，常造成枝葉生長遲緩、花穗萎縮或脫落，植株甚至枯死，嚴重影響荔枝產量與品質，越冬後的成蟲因大量消耗體內脂肪，對藥劑的容忍度較低，所以，這個時候是最佳的防治時期。

農改場表示，在荔枝或龍眼栽培園區中如發現荔枝椿象，可選用核准用藥進行防治，此外，可在主幹基部塗佈黏膠，防止掉落的幼蟲爬回樹上危害，通常幼蟲會因被黏膠黏住而死亡。1060303

(中央社)