中國反制薩德 韓代總統黃教安：加強與中國溝通

韓國代總統黃教安3日在總理公館召開黨政高層會議時稱，將繼續關注中國反制「薩德」的措施，加強與中國溝通，適時採取必要對策。

韓聯社3日報導稱，黃教安強調，「薩德」入韓是保護國家人民免受北韓核導威脅的自衛措施，是正當防衛所必需，不針對任何第三國；他並稱，樂天既已簽協議為「薩德」出地，政府將與美方繼續磋商確保按原計劃走完供地、環評等程序。

針對金正男在大馬遭暗殺，黃教安指出，金正男遇刺充分暴露金正恩政權慘無人道、慘絕人倫，冒國際法之大不韙悍然動用化武殺人，警示世人除核武外，北韓還有發動生化恐襲的風險。他表示，政府將與馬來西亞密切合作徹查真凶，並號召全民警惕北韓再度伺機挑釁，防範北韓暗殺來韓投誠者。

報導稱，黃教安叮囑執政黨關注北韓人權，促使國會盡早為韓國與國際社會一道改善北韓人權提供後盾，並呼籲黨政渾然一體共進退，在總統彈劾宣判到來之際隨機應變、克服危機、穩定政局。

(旺報)