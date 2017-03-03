NBA》三分球又失靈 勇士首嘗連敗滋味
杜蘭特重傷帶來的衝擊，似乎讓勇士還沒清醒！勇士3日前往芝加哥客場遭遇公牛，全場三分命中率僅2成(30投6中)，「浪花兄弟」柯瑞、柯瑞湯普生更是低迷，勇士最後以87比94不敵地主公牛，本季首次嘗到連敗滋味。
勇士無奈宣告連續146場比賽沒有連敗紀錄中止，上次他們嘗到連敗滋味，是在2015年4月6到8日期間，當時分別敗給鵜鶘與馬刺，如今他們前役輸給巫師，3日再輸公牛，接著就要避免3連敗，勇士下役6日客場遭遇尼克。
雖從帳面數字來看，柯瑞攻下全場最高23分，另有6籃板、5助攻、5抄截的數據還算不錯，但他三分球投11中2，且在比賽最後5次出手全數落空，根本沒法幫助勇士扭轉局面，湯普生也沒好到哪去，三分球投11中1更慘。
頂替杜蘭特先發位置的菜鳥前鋒麥克考，雖有11分、4籃板與2助攻，整體績效仍無法跟杜蘭特相提並論，至於勇士剛簽下的前國王前鋒麥特巴恩斯，指替補打了12分鐘，拿2分、2失誤，看來他要融入勇士還有一段路要走。
公牛贏球最大功臣還是當家一哥吉米巴特勒，他拿22分、6助攻、5籃板與4抄截，波提斯17分、13籃板，韋德手感雖然欠佳，全場15投5中，仍有12分、5籃板與3助攻，先發中鋒羅賓羅培茲10分。
(中時電子報)
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