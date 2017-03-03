8888車牌值多少？ 6K起標
雲林監理站將舉辦自用小客貨車、普通重型機車號牌網路競標，第一級AVH-1111、2222、3333、5555、6666、7777、8888、9999計8付，底價各6000元整。
雲林監理站表示，3月7日14時至9日14時止，將辦理自用小客貨車號牌代碼AVH，車號0001至9999的網路競標作業；還有代碼ASX的「流標號牌」，以及普通重型機車號牌代碼MJD的競標。
雲林監理站址指出，為第一級AVH-1111、2222、3333、5555、6666、7777、8888、9999計8付，底價新台幣各6000元整；MJD-6666、7777、8888、9999計4面，底價新台幣各3000元整。
第二級AVH-1122、1133、1155、1166、1177、1188、1199、2233、2255、2277、2288、2299、3355、3366、3377、3388、3399、5566、5577、5588、5599、6677、 6688、6699、7788、7799、 8899、5678、6789計29付，底價新台幣各3000元整;。MJD-6677、6688、6699、6789、7788、7799計6面，底價新台幣各2000元整。
第三級是第一級、第二級招標號碼以外之牌照號碼，底價新台幣3000元整。
雲林監理站表示，意參加競標者須持有自然人憑證IC卡，且為監理服務網站會員，並具備該網站可轉帳之金融機構帳戶，競標網址為監理服務網。
得標後應立即網路轉帳繳交得標金，決標日次日起3個月內未申領牌照者，已繳納之得標金額不予發還，得標的號牌並另依規定處理。
(中時)
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