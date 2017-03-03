國台辦官媒：兩岸定位大是大非 陸不會鬆動

大陸全國兩會今(3日)開幕，儘管在2日的政協記者會上，沒有公開提及兩岸議題，國台辦下屬的「中國台灣網」，3日刊出首席評論員文章，將兩岸與兩會連結，文章指出，大陸始終未忘記「為廣大台灣同胞辦實事、做好事」的承諾，在全國兩會的平台上，這一承諾當然還會繼續踐行。至於台海局勢，民進黨當局妄想在不承認九二共識、不認同兩岸同屬一中的情況下與大陸展開互動，根本不會有任何結果。

台灣網3日刊出〈民生的兩岸 百姓的兩會〉文章指出，說到底，無論海峽兩岸的哪一邊，百姓最關心最期盼的，始終都是「民生」二字。兩岸民眾關注的，都記在了全國人大代表和政協委員們的心裡。以民革中央界別來說，其今年擬報送的提案中有5件涉台，包括互聯網+、兩岸醫療衛生、兩岸社會企業合作等方面，這些提案在深入調研階段都邀請了台灣青年創業者與台灣學生參與，具有很強的操作性。

文章指出，2017年對台工作會議提出讓台灣同胞在大陸獲得更多便利，當時即有台灣媒體欣喜的指出「台胞將在大陸取得準國民待遇」。文章指出，大陸始終未忘記那句「為廣大台灣同胞辦實事、做好事」的承諾，在全國兩會的平台上，這一承諾當然還會繼續踐行。

話鋒一轉，文章指出，至於台海局勢，過去8年的兩岸和平發展，已於去年民進黨在台灣執政後陷入僵局。民進黨當局妄想在不承認九二共識、不認同兩岸同屬一中的情況下與大陸展開互動，根本不會有任何結果。大陸怎麼可能會在「兩岸是一個國家還是兩個國家」這種大是大非的問題上，有任何的模糊與鬆動呢？大陸的立場簡單、明確、堅定，任何政黨、任何人、任何時候、以任何形式進行分裂國家的活動，都將遭到全體中國人民的堅決反對！

文章還稱，民進黨當局與其想從這場會議中窺探出什麼端倪，還不如自己冷靜下來，務實客觀地分析當前的兩岸與國際情勢，從而做出正確的判斷。畢竟，台灣經濟復甦、人民生計無憂，才是當前台灣百姓的民之所盼，「執政者若不能圍繞民生民心施政，不是很奇怪嗎？」

(旺報)