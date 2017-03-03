參選宜蘭縣長？綠委陳歐珀首鬆口：歡喜承擔
宜蘭縣藍綠雙方都有多人爭取角逐縣長大位，其中民進黨立委陳歐珀被視為綠營大黑馬。原本陳歐珀本人多次低調回應，並未透露參選意向，今(3日)首度鬆口宣布參選宜蘭縣長，為宜蘭政壇拋下一枚震撼彈。
面對詭譎多變的縣長選情，今(3日)上午10時許，宜蘭縣民進黨20多名資深民進黨員前往陳歐珀立委服務處拜訪陳歐珀。席間，大家閒話家常中，資深黨員游再添突然開口「目前綠營表態參選縣長的人選，知名度都不夠。」強調陳無論是省議員得票數、兩次立委選舉得票數都超過10萬票，具備足夠民意基礎。其他黨員紛紛附和勸進陳參選縣長。
受到資深黨員們的簇擁，陳歐珀對於參選縣長一事，突然鬆口「歡喜承擔，規劃參選」。陳歐珀表示，原本要再沉澱思考幾個月才宣布自己參選動向，但是禁不起鄉親熱情勸進聲浪，才會今天當面回應支持者，宣布規劃參選縣長。
語畢，現場支持者爆出熱烈掌聲與歡呼，「選縣長！選縣長！」聲浪不斷。有支持者離去前開心地說，可以開始去向親朋好友拉票了。
(中時)
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