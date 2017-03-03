台新環保科技非法回填廢棄物 毒苯超標21.8倍

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彰化縣環保局查獲台新科技非法堆置廢棄物。其中被檢出含毒苯，超標21.8倍。（吳敏菁翻攝）

環保局調派怪手，開挖深兩公尺，發現大量不明黑色廢棄物，已進行採樣檢驗。（吳敏菁翻攝）

彰化縣環保局查獲台新科技非法堆置廢棄物。其中被檢出含毒苯，超標21.8倍。（吳敏菁翻攝）

環保局調派怪手，開挖深兩公尺，發現大量不明黑色廢棄物，已進行採樣檢驗。（吳敏菁翻攝）

全興工業區台新環保科技有限公司被反應飄散惡臭，彰化縣環保局會進行科技監控，掌握事證，2日會同彰化檢方、警察局等，利用高科技查獲，非法回填挖埋2公尺，並查獲其中還含有毒、致癌汙染物「苯」超標21.8倍，依法開罰，全案移送彰化地檢署偵辦。

彰縣府環保局去年9月間接獲多起投訴，全興工業區內散發刺鼻惡臭，稽查人員稽查發現廠內堆置有大批不明廢棄物，業者已結束營運準備要將土地及廠房轉移，無法出具相關廢棄物清運妥善證明文件，疑似有委託非法業者進行廠區廢棄物清運情形，立即與警方佈線監控該場址。

環保局長江培根表示，利用高科技設備長期監控，9月至12月期間，發現業者有委託非法業者清運廠區廢棄物情形。多次進廠了解相關廢棄物清運紀錄，業者說法與監控影像比對明顯不符，顯然刻意規避稽查，進行廠區堆置廢棄物採樣檢驗，其中1件樣品有機汙染物「苯」還超標21.8倍，苯是一種石化基本工業原料，具高毒性、也是一種致癌物質。

3月2日彰化地方法院檢察署施教文檢察官指揮環保局、彰化縣警察局和美分局及和美分局塗厝派出所警員進行該業者廠區搜索行動，查扣相關廢棄物清運資料並訊問廠區人員，釐清該批廢棄物之流向。

環保局長江培根表示，調派大型怪手針對業者廠區中疑似回填不明廢棄物區域進行開挖作業，挖深2公尺處，發現有不明黑色廢棄物，已進行採樣檢驗，確認廢棄物屬性。該公司黃姓負責人涉違反廢棄物清理法移請司法機關偵辦。

(中時)