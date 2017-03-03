暖身暖胃 春天泡湯就要這樣玩

強烈大陸冷氣團來襲，不只泡溫泉暖身，香味更能讓人好好放鬆，有溫泉業者找來調香師，讓旅客入住時調製專屬自己獨特氣味。

時序進入春天，但台灣的天氣依舊濕濕冷冷，想一掃溼答答霉味，不妨計畫一趟礁溪微旅行，用溫泉洗滌濕冷的寒意。

宜蘭礁溪早已是溫泉一級戰區，晶華集團旗下晶泉丰旅去年正式營運，主打精品旅館路線，要讓喜愛私密泡湯的旅客有專屬的空間。

除了一般人熟悉泡湯和美食，晶泉丰旅更主打五感體驗，視覺方面找來在地傳統竹編藝術師游清長，以宜蘭桂竹打造裝置藝術，200支竹子上有上千光孔，白天欣賞充滿春天綠意，入夜後如同點點螢火蟲的光芒。

嗅覺方面，業者為營造春天的味道，邀請調香師以青橘、小蒼蘭和麝香調製專屬氣息，3月26、4月16、5月7日這3天還安排春天的香氛技藝課程，讓旅客調製專屬於自己的香氣；另外客房還有宜蘭三星蔥蛋糕，交織甜鹹滋味。

同樣距離台北不遠的北投也是都市人鍾愛的休閒勝地，北投大地酒店以人造雪景和光陰部落藏書閣為名，是北投最熱門的打卡地標之一；擅長川湘料理飯店行政主廚李昭明日前獲得中國烹飪大賽銀牌，讓泡湯不只暖身也暖胃。1060303

(中央社)