紐時：習近平正為留任王岐山鋪路

中共中紀委書記王岐山能否在中共19大後留任，始終受到矚目。紐約時報發自北京的消息指出，中共總書記習平不想被「七上八下」的規定約束，目標似是為留下王岐山開道。

這項報導指出，習近平為了繼續留用一個「強大的盟友」，也許「正在想辦法改變這些規則」，而他已「徹底改變了許多政治常規」。而中共領導層人事變化的幕後操作正緊鑼密鼓地進行著，王岐山的去留已成為變化中最受關注的部分之一。

王岐山今年7月滿69歲，按照中共政治局「七上八下」（新任政治局常委以67歲為上限，達68歲則在換屆時退出）的不成文規定，他將在中共第19次全國代表大會後退休。

報導引述一名「認識幾位領導人、現已退休」的中國大陸官員說，王岐山「留任的可能性很大，但並非一定如此」，因為習近平說過，年齡的規定不是絕對的。這被理解為，習近平希望官員們考慮，讓王岐山再擔任一個任期。

報導說，一名與中國大陸高層有廣泛接觸的美國前官員說，兩位與中國大陸高層領導人見過面的人透露，習近平曾淡化「七上八下」的規定。

這名美國前官員說，習近平尚未明確要求讓王岐山留任，而是透過提出年齡的問題，對未來幾個月的討論中應當考慮王岐山留任一事，發出了訊號。

報導用「直言不諱且好鬥」一詞形容王岐山，並指他過去政績不凡，如今領導中共中央紀律檢查委員會推動習近平的反腐政策，並將中紀委的作用，擴大到「監督對黨領導的忠誠」。

但報導也指出，雖然習近平很強大，但他可能不得不作出些讓步。王岐山留任的可能性，也許會成為黨內菁英為選擇新領導層，而做出交易的犧牲品。特別是有人可能懷疑，習近平留用王岐山，是想試探自己在兩屆領導人任期過後，能否保留權力。

至於2018年由王岐山接替李克強擔任國務院總理的傳聞，北京政治評論者鄧聿文說，除非習近平讓王岐山對經濟有更大發言權，否則王岐山可能不願意，因為習近平可能不願意讓出這個權力。而李克強「很多事情都做不成」的原因大家都清楚，「真正的權力不在他手裡」。1060303

(中央社)