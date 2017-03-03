整頓五分埔引店家不滿 北市：8成有願意

媒體報導，北市府要求五分埔店家3月底拆除占用道路櫥窗等，引發店家不滿。台北市建管處今天說，相關單位和里長在去年9月就和當地店家溝通，且此計畫約有8成店家願意配合。

媒體報導，台北市整頓商圈，由都市發展局發函五分埔商圈，以公共安全為由，要求店家在3月31日前自拆水溝蓋上方占用道路的櫥窗、隔板、踏板；若不拆，建管處會優先排拆，選區議員意見分歧，店家則感嘆商圈不景氣，市府大刀一揮，「相信更多店家要倒掉」。

建築管理工程處副總工程司洪德豪上午受訪時說，因為要配合商業處推動「五分商圈的再造計畫」，計畫中涉及建管處的權責，是針對多數店家占用道路情況進行檢討。

他表示，主要是因店家的踏板、櫥窗、隔板等可能影響用路人權利，且在去年9月有簽報市府核定專案輔導計畫，該計畫也要求今年3月底前，業者要自行改善，若3月底還未改善，會依程序查報，等程序完成後，1個月內就會拆除。

洪德豪說，當地商圈業者目前約有7、8成願意配合，至於尚未改善的店家，也希望可配合政策執行，若仍未改善，就會依規定查報拆除。

至於有議員和店家不滿市府執行計畫。洪德豪表示，建管處、商業處、警察局等單位在去年9月就透過當地里長和五分埔店家溝通，且目前改善方案，是大部分店家都可配合，市府才會做出這樣的決定。1060303

(中央社)