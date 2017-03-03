工廠傳惡臭 檢警查業者偷倒廢棄物

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彰化和美鎮全興工業區的台新環保科技公司涉嫌偷倒有害事業廢棄物，檢警前往公司搜索，同時派出挖土機開挖，在廠區找到業者疑似偷倒證據。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真 106年3月3日

彰化和美鎮全興工業區的台新環保科技公司涉嫌偷倒有害事業廢棄物，檢警前往公司搜索，同時開挖找到業者疑似偷倒證據。

彰化縣環保局去年9月起接獲多起民眾檢舉指稱，有人在彰化和美鎮的全興工業區內偷倒有害的事業廢棄物，也有民眾檢舉指工業區內的1間環保公司工廠傳出惡臭，環保局人員於是進入工廠進行稽查。

彰化縣環保局人員發現，業者在廠區內堆置大批的不明廢棄物，而且準備打算要結束營業，轉移土地和廠房，而且無法出具相關廢棄物清運妥善證明文件，懷疑業者委託他人將有毒的廢棄物清運出廠房。

檢警以及環保局監控發現，去年9月到12月，業者多次委託清運廠區的廢棄物，比對業者的說詞以及監視器影像發現不符，懷疑業者有意規避稽查，而且環保局人員針對廠區內的堆置廢棄物進行採樣，發現有機污染物苯超標20多倍。

彰化地檢署檢察官施教文昨天指揮和美警分局以及環保局人員，前往工廠進行搜索，查扣廢棄物以及訊問廠區人員，還動用怪手針對廠區內疑為業者回倒的地點進行開挖，挖到深約2公尺時挖到不明的黑色廢棄物。

檢方認為黃姓業者涉犯廢棄物清理法，約談後黃姓業者請回，另循線深入追查中。1060303

(中央社)