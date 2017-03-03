CEPAL:今年宏都拉斯經濟成長可達3.4%

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聯合國拉丁美洲暨加勒比海經濟委員會（西文縮寫拼CEPAL）預估，今年宏都拉斯國內生產毛額將可成長3.4%。

CEPAL根據各項指數估計，今年宏國的國內生產毛額可望達到220億美元。

以中美洲整體而言，CEPAL預估巴拿馬今年的經濟成長可望達到5.9%，其次是哥斯大黎加的3.9%，宏都拉斯3.4% ，瓜地馬拉3.3%，最後是薩爾瓦多2.2%。

CEPAL在一份主題為「中美洲與多明尼加：2016年的經濟進化和2017年的展望，初步評估」的報告中指出，雖然外在需求略減，美國經濟成長較緩，這個區域的經濟活動表現仍佳。

此外，國際油價的下滑以及低利率都對中美洲地區的經濟發展有利。

根據上述分析，CEPAL建議中美洲各國和多明尼加要加速區域整合並分散市場，同時以持續增加勞工生產力和購買力以鞏固內需市場。1060303

(中央社)