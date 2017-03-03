不雅綽號外流 高中生怒打同學
苗栗縣1所私立中學一年級學生，因不滿同學把他的綽號「包皮王」告知其他班級，下課期間怒甩對方巴掌，甚至出言恐嚇，被害學生家長得知後，氣的堅持提出傷害告訴。
校方今天指出，這起校園霸凌事件發生在2日11時許，接近中午下課期間，高中一年級的古姓同學在班上綽號叫「包皮王」，平常大家對此稱呼都不以為意，張姓同學就把這樣的綽號告知其他班級學生，不料，引來古姓同學反感。
古姓學生趁著老師不在場時，對著張姓同學興師問罪，除了口出惡言、不斷飆罵髒話外，還動手甩對方巴掌，張姓學生想要說明，要求「等一下」，古則揚言「我要打你還要等一下的喔」。
霸凌過程中，其他同學非但沒有勸架，還在一旁起鬨，有人用竹竿戳張姓學生的身體，另一名同學則以手機錄影，直到影片被PO上臉書社團「黑色豪門企業」，校方才得知此事。
校方介入調解過程中，打人的古姓學生不滿綽號外流，要求被打的張姓同學「到KTV請一桌」才能平息怒火，被害學生家長氣不過，堅持提出告訴。
校方表示，雙方都是高中一年級學生，一時血氣方剛，因綽號嫌隙演變成口角、肢體衝突，已經針對該班級進行輔導，並成立應變小組，協助警方處理善後，希望「杜絕校園暴力」。1060303
(中央社)
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