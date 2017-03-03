彰縣二林鎮農會理監事選舉 警大陣仗戒備

二林鎮農會上午召開會員代表大會並選舉理監事。（謝瓊雲攝）

彰縣二林鎮農會理監事選舉，過程平和，並順利完成開票。（謝瓊雲攝）

彰化縣各鄉鎮農會今天上午召開會員代表大會，同時選舉理監事；二林鎮農會因事前卻傳聞疑似有暴力介入，讓已當選的會員代表「被消失」，警方大陣仗派出28名警力到場關切並全程蒐證，所幸最後過程十分順利平和，9席理事、3席監事，全由候聘總幹事邱士平陣營的支持者當選。

選情激烈的二林鎮農會，因現任總幹事蔡詩傑禮讓未登記林聘，縣議員謝彥慧、前農業處長邱士平兩名新人登記，但經審查後僅邱士平1人為合格候聘總幹事，兩方人馬競爭激烈，黑函攻擊、甚至黑衣人傳聞不斷。

上月19日會員代表選舉日，邱系在45席當選代表中掌握36席支持者，但謝系仍堅持奮戰到最後一刻、力圖翻盤，並全力爭取掌握理監事一定席次；不料原本表態願意支持謝系的部分代表當選人，選後竟然失聯，引發謝系質疑有暴力介入操弄選舉。

警方強調，關於部分「被失聯」的代表人，皆已一一親自到府訪查並與其家人訪談，確認其人身自由安全無虞，每天也指派專人固定與本人以電話聯繫，確認絕無被暴力脅迫等情事。今天上午的會員大會，除1名代表因病住院未出席，其餘44名代表皆親自出席會議並完成投票，過程平和、順利。

上午會員代表大會後同時進行投票，選舉結果，9名當選理事為：張源昌、莊金永、林銅、張木榮、張鈴、洪鈴、莊萬恭、黃松田、蔡春上。當選監事名單：紀長壽、陳淵樑、楊春錢。將於3月14日召開理監事會議選出理事長、常務監事，並完成總幹事遴聘。

(中時)