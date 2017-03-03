彰縣二林鎮農會理監事選舉 警大陣仗戒備
彰化縣各鄉鎮農會今天上午召開會員代表大會，同時選舉理監事；二林鎮農會因事前卻傳聞疑似有暴力介入，讓已當選的會員代表「被消失」，警方大陣仗派出28名警力到場關切並全程蒐證，所幸最後過程十分順利平和，9席理事、3席監事，全由候聘總幹事邱士平陣營的支持者當選。
選情激烈的二林鎮農會，因現任總幹事蔡詩傑禮讓未登記林聘，縣議員謝彥慧、前農業處長邱士平兩名新人登記，但經審查後僅邱士平1人為合格候聘總幹事，兩方人馬競爭激烈，黑函攻擊、甚至黑衣人傳聞不斷。
上月19日會員代表選舉日，邱系在45席當選代表中掌握36席支持者，但謝系仍堅持奮戰到最後一刻、力圖翻盤，並全力爭取掌握理監事一定席次；不料原本表態願意支持謝系的部分代表當選人，選後竟然失聯，引發謝系質疑有暴力介入操弄選舉。
警方強調，關於部分「被失聯」的代表人，皆已一一親自到府訪查並與其家人訪談，確認其人身自由安全無虞，每天也指派專人固定與本人以電話聯繫，確認絕無被暴力脅迫等情事。今天上午的會員大會，除1名代表因病住院未出席，其餘44名代表皆親自出席會議並完成投票，過程平和、順利。
上午會員代表大會後同時進行投票，選舉結果，9名當選理事為：張源昌、莊金永、林銅、張木榮、張鈴、洪鈴、莊萬恭、黃松田、蔡春上。當選監事名單：紀長壽、陳淵樑、楊春錢。將於3月14日召開理監事會議選出理事長、常務監事，並完成總幹事遴聘。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。