學生戶外教學谷關用餐 上吐下瀉調查中

台中市和平區飯店2日傳出學生集體用餐引發不適！高雄市某高中學生，昨日分別在東關路2家飯店用過晚餐後，先後出現上吐下瀉情形，消防人員昨晚緊急將4人送醫，不料，今天早上另4名學生也出現相同症狀送醫。

東勢農民醫院表示，8名學生主訴都是肚子痛及上吐下瀉，診斷為腸胃炎，已開立整腸藥後即返回飯店，也有可能是諾羅病毒引起，是否為食物中毒？已交由衛生局進行後續了解。

(中時)