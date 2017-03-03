「戳戳妹」為何請辭？傳市長室放任下屬鬥爭

柯文哲的重要幕僚葉芝邑（右）已請辭，但柯P尚未對此做出最後決定。（翻攝自葉芝邑臉書）

被戲稱為「戳戳妹」的台北市長柯文哲秘書葉芝邑，昨（2）日傳出請辭，由於從柯P競選時就待在其身旁的年輕幕僚，目前僅剩葉與世大運發言人楊景棠，所以此事格外引人關注；而關於葉請辭的原因，有消息指出是鬥爭之故。

對於葉芝邑辭職一事，北市府發言人劉奕霆昨已證實，但也提到，柯文哲目前尚未有最終決定，葉本人則正休假中，待返回工作崗位才會處理後續事宜。另外，葉芝邑的同事指出，她可能是因為長期陪著柯文哲跑行程，導致身心俱疲才會請辭。

但也有柯文哲前幕僚告訴《蘋果日報》，市府之所以有那麼多人離開，是由於市長室放任下屬搞鬥爭；對此說法，劉奕霆今日予以澄清，他強調府內各單位的分工明確，並沒有人事鬥爭問題。

(中時電子報)