林依晨驚喜送行 一席話讓胡歌哭了！
胡歌在演藝圈10多年時間，近年更靠著《琅琊榜》演藝事業攀向高峰，不過自從傳出他要赴美進修的消息後，許多粉絲就相當不捨。他近日「2017年中國電視劇品質盛典」上獲獎不斷，但最讓人驚喜的是好友林依晨現身替他送行，一席話更讓胡歌感動落淚。
胡歌近來在頒獎典禮上感性告別粉絲，讓許多人不捨，但最讓人感動的是，主辦單位特別邀請了他的幾位好友林依晨、袁弘等人驚喜現身。其中過去也曾放下事業到海外進修的林依晨，告訴胡歌「一個表演工作者，有時其實是一般人，都會有被人家仰望，或者是輕視的時候，可是我覺得，只有他自己應該要知道如何平視自己，知道自己該是個什麼樣的人、可以是個什麼樣的人，我覺得這趟旅程，他會因為這樣得到很多，然後，開心玩吧！」
這席話讓胡歌聽得眼眶泛紅，他也趁著此機會，給所有支持他的人一個承諾，強調「我會回來的，我會更好的回來。」讓許多台下粉絲聽了都不忍落淚。
(中時電子報)
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