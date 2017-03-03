退將赴陸爭議 藍營批：蔡說流亡政府才損國家尊嚴
針對前總統馬英九在訪美時表示，台灣目前只有統一和維持現狀兩個選項，3日上午國民黨召開記者會時被問到，是否有「2300萬台灣人決定未來命運」的選項？國民黨文傳會副主委胡文琦表示，國民黨絕對尊重2350萬民眾的自由意志展現，更重要的是根據去年9月4日全代會通過的黨綱，在中華民國憲法下深化九二共識、營造和平環境的基調不會改變。
胡文琦表示，今天之所以有馬前總統所說的論點，是因為蔡政府上台前說「維持現狀」，但實際上改變了，導致台灣經濟受衝擊、在國際上走不出去，呼籲當家執政的民進黨政府要解決問題。他舉例，像美國國安會前亞太事務資深主任韋德寧也提到，兩岸目前的局勢是「政治性的問題」。
胡文琦也提到，關於退將赴陸「若損國家尊嚴」最重將剝奪終身俸的規定，胡文琦反問，蔡英文不時說「這個國家」、「那個國家」、「中華民國是一個流亡政府」，甚至她提名的大法官沒有一個不認同中華民國政府，「試問哪一個才是有損國家尊嚴？」
另外政府也擬規定，退將登陸場合不能有向大陸國旗、國徽、國歌行禮、唱頌或「其他有損國家尊嚴的行為」，胡文琦問，如果蔡英文「妳的政府」政治官員參加像ICAO、國際刑警組織大會等場合，如果出現相關符號，是不是也都不能參加？加上這項規定本身也違反了中華民國憲法人民有遷徙自由的規定。他認為民進黨這一系列政策，都是想系統性轉移執政無能的焦點，但台灣人民的眼睛是雪亮的。
(旺報)
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