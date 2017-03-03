土豪哥觀察勒戒期滿 北檢開釋票

涉及W飯店郭姓女子命案的「土豪哥」朱家龍、酒店經紀洪聖晏等人，涉提供毒品供開趴者食用，上月22日已被依轉讓偽藥、禁藥致死等罪，起訴朱家龍、洪聖晏等6人，朱被求刑12年、洪被求刑11年6月，2人因均遭觀察勒戒，台北地檢署確認2人已無繼續施用毒品之虞，已開釋票，台北地院今天下午2時將開羈押庭審訊2人。

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(中時)