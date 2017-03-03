童仲彥妻子李秀環酒駕 童：自己要照顧自己

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台北市議員童仲彥妻子李秀環酒後駕車觸犯公共危險罪，檢察官訊後請回。（李文正攝）

台北市議員童仲彥妻子李秀環昨天晚上開車行經台北市內湖區舊宗路二段180號前，遭保安警察大隊員警攔查，發現她身上都是酒味，酒測值0.29mg/L，訊後依公共危險罪由內湖分局移送士林地檢署偵辦。

爭議不斷的李秀環日前曾爆出遭家暴，還無照駕駛撞傷一名婦人，昨天晚間9點多，遭警方查獲時，配合警方執行勤務，檢察官訊後請回，並未做出任何強制處分，今天早上10點多坐朋友轎車離開。

童仲彥得知妻子酒後駕車，驚呼「怎麼這樣！」童稱已經8個月沒有聯絡，也不知道妻子是否有駕車的習慣。對於妻子觸犯公共危險，童：「自己要照顧自己，注意安全。」

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(中時)