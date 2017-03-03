3月3日午間新聞速速報
殺害外拍小模 嫌盜刷卡被逮
陳姓女模外拍遭殺害案，涉案的程姓男子，昨晚持小模的信用卡到台中一間飯店，要刷卡入住，飯店人員質疑不是本人，報案處理，警方逼問男子才坦承在台北殺害女模棄屍。
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臉書功能越趨人性化，昨天宣布將把「自殺通報」功能導入直播功能，一旦用戶發現直播畫面疑有自殺傾向或想法時可通報臉書，將由24小時待命的專業團隊介入處理。
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週末好天氣 下週恐又變濕冷
今天冷空氣逐漸減弱，接下來三天到周日，回溫感覺會更明顯，週末各地是多雲到晴的好天氣，但下周一到周三會有波鋒面雲系接近，接著有冷空氣南下，又會轉偏濕冷一些.
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
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