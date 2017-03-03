建立新車評鑑制度 交通部：樂觀其成

我要評比

民主進步黨籍立委林俊憲今天要求，車商應公布車輛撞擊測試結果，交通部也應建立安全分級制度；交通部表示，國內安全法規與國外接軌，若有民間機構願推動評價制度，樂觀其成。

林俊憲上午在立法院舉行記者會表示，日前民眾在公共政策網路參與平台討論「國產新車上市前須強制公開撞擊測試結果」，但交通部卻以經費不足、無迫切需要等理由回應，甚至只鼓勵車商公布，等於只能做道德訴求。

林俊憲說，政府應比照先進國家，建立新車評鑑制度（NCAP，New Car Assessment Program），並以5顆星制度做為評分標準，將複雜的車輛安全檢測數據簡化為星級制度，讓民眾購車時能掌握資訊。

交通部路政司副司長張舜清表示，國內目前的車輛安全法規與日本、歐盟、澳洲等先進國家都一樣，國內不管是進口車或是國內製造車輛，都要通過車輛安全檢測基準有關車輛碰撞的安全法規，才能領牌上路，「跟國外完全接軌，也沒有低於國外標準」。

張舜清說，NCAP新車評價制度是針對少數高價車款評估安全性，保險公司也會參考其數據做為計價內容，國外絕大部分都是民間機構來做，在國內若要推動，「交通部立場是樂觀其成」，如果國內有相關民間機構願意擔負起制度推動者，交通部做為主管機關會樂意來做。

張舜清表示，車輛安全研究中心有相關數據都是車商提供，測試結果一般消費者恐怕沒辦法直接解讀，將來若要公布測試報告，要先處理適法上的問題，也要讓消費者理解測試報告數據內容。可行性可以請車安中心研議，任何對於車輛消費安全有幫助的措施，都會盡力促成。1060303

(中央社)