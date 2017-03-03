英獨臂小男孩上電視 興奮滿場跑超萌

養育過孩子的人都知道小孩有多難控制，英國一對夫妻帶兒子上電視，果不其然就如脫韁野馬四處跑，但看到2歲小索爾少了一截的手臂，又令人心生憐惜。

家住英國威爾斯西北部安格爾西（Anglesey）的小索爾（Sol Ryan）由於出生時受到壓迫，才10天大時就被迫截去左手肘以下的手臂部分。

但由於英國國家醫療保健服務（NHS）要等到小索爾1歲大才能開始給予幫助，且嬰兒用義肢完全沒有抓握功能，他的父親萊恩（Ben Ryan）毅然決定辭去心理學講師的工作、成立公司，全職替兒子打造仿生義肢。

萊恩自學設計、打造模型，並利用3D印表機。他表示，「讓小索爾在早期腦部發育的時期學習使用雙手，我們認為這會讓他以後更慣於使用義肢。」

萊恩和妻子凱特，帶著小索爾和10個月大的弟弟德克斯，一起上英國獨立電視台（ITV）節目，說明這段心路歷程。

小索爾一開始被爸爸抓著，但怎麼可能要求2歲小男孩乖乖待著，他很快就掙脫，開始在攝影棚興奮地跑來跑去、咯咯笑。

他的媽媽抱著弟弟，擔心地看著小索爾，但這都無法制止他在地上爬來爬去。父母則繼續和主持人談話。

但小索爾實在太可愛，連攝影鏡頭都忍不住追著他跑，訪談完全失焦。

萊恩解釋，他以蜘蛛為靈感，利用水力學設計出仿生義肢，讓手指能彎曲、抓取物品，使用時完全不需要電池，而且只要塑膠和3D印表機就能打造。小索爾現在已經會使用義肢拿取物品。

萊恩目前正在募資，目標是15萬英鎊（約新台幣585萬元），希望能讓這項技術通過實驗，得以讓更多孩子配戴。1060303?

(中央社)