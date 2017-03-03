英獨臂小男孩上電視 興奮滿場跑超萌
養育過孩子的人都知道小孩有多難控制，英國一對夫妻帶兒子上電視，果不其然就如脫韁野馬四處跑，但看到2歲小索爾少了一截的手臂，又令人心生憐惜。
家住英國威爾斯西北部安格爾西（Anglesey）的小索爾（Sol Ryan）由於出生時受到壓迫，才10天大時就被迫截去左手肘以下的手臂部分。
但由於英國國家醫療保健服務（NHS）要等到小索爾1歲大才能開始給予幫助，且嬰兒用義肢完全沒有抓握功能，他的父親萊恩（Ben Ryan）毅然決定辭去心理學講師的工作、成立公司，全職替兒子打造仿生義肢。
萊恩自學設計、打造模型，並利用3D印表機。他表示，「讓小索爾在早期腦部發育的時期學習使用雙手，我們認為這會讓他以後更慣於使用義肢。」
萊恩和妻子凱特，帶著小索爾和10個月大的弟弟德克斯，一起上英國獨立電視台（ITV）節目，說明這段心路歷程。
小索爾一開始被爸爸抓著，但怎麼可能要求2歲小男孩乖乖待著，他很快就掙脫，開始在攝影棚興奮地跑來跑去、咯咯笑。
他的媽媽抱著弟弟，擔心地看著小索爾，但這都無法制止他在地上爬來爬去。父母則繼續和主持人談話。
但小索爾實在太可愛，連攝影鏡頭都忍不住追著他跑，訪談完全失焦。
萊恩解釋，他以蜘蛛為靈感，利用水力學設計出仿生義肢，讓手指能彎曲、抓取物品，使用時完全不需要電池，而且只要塑膠和3D印表機就能打造。小索爾現在已經會使用義肢拿取物品。
萊恩目前正在募資，目標是15萬英鎊（約新台幣585萬元），希望能讓這項技術通過實驗，得以讓更多孩子配戴。1060303?
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。