吳玉琴：勞基法忽略弱勢 盼政府助解決
民主進步黨籍立法委員吳玉琴今天表示，一例一休後，社會福利團體將面對人事成本增加及排班彈性困難，希望政府協助解決。
吳玉琴上午與數個社福團體在立法院舉行記者會表示，社福團體長期以來面對最大的問題，就是勞動基準法一直忽略服務弱勢者特性。
她說，社福團體很多時候不小心在照護過程中，由於不能中斷服務而觸法，希望勞動部與衛生福利部一起協助，重新檢視社福業勞動法規，讓照護工作持續。
勵馨社會福利事業基金會行政處長曾孟儀表示，工時限制，毀壞類家庭式兒少安置機構的陪伴核心價值；希望勞基法在立法精神上可多設想各行業需求與特性，可有些彈性處理，讓像兒少安置機構服務類型工作人員，在適法性上可更完善。1060303
(中央社)
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