潘慧如演沒子宮 心疼小嫻打消傳訊
藝人潘慧如在新戲「十女」飾演天生沒子宮，坦言沒子宮對女人來說「太恐怖了」。藝人小嫻近來自揭沒子宮，潘慧如直呼心疼小嫻，原想傳簡訊打氣，但後來還是作罷。
「十女」是潘慧如、趙駿亞、方志友主演，劇中潘慧如天生沒子宮，不敢跨入婚姻，拒絕男友趙駿亞求婚，且曾遭性侵，一直無法走出傷痛。5日晚間10時在公視首播。
潘慧如表示，「這是真人真事，如果是我自己遭遇，真的會走不出來」。為讓演出更能說服觀眾，她思考是沒子宮較痛苦？還是被性侵較痛苦？她認為被性侵陰影大過沒子宮，「因為沒子宮，現代醫療可解決問題」。
近來小嫻公開天生沒子宮一事，潘慧如說，看到報導真的有震驚，一度想傳簡訊幫小嫻打氣，「後來我覺得自己沒有真正經歷過，而且實在不知道要說什麼」。並替小嫻感到欣慰，老公很棒，也找到很愛她的家人。
85分鐘單元劇就有8場哭戲，潘慧如坦言很難演，拍攝時期心情都很低落，劇中她要面對男友、妹妹與媽媽，情緒一走偏就不對。
潘慧如和趙駿亞有激情床戲，趙駿亞笑說，伸舌頭畫面應該沒被導演剪掉，劇本沒寫，但與潘慧如有默契，先溝通好這是下個戲點訊號，「我伸舌頭時候，她再把我推開」。
方志友飾演潘慧如妹妹，始終無法諒解姊姊對待母親態度，一場積怨已久的質問戲，方志友情緒大爆發，狠嗆潘慧如「妳沒有子宮，就覺得自己是全世界最可憐的人」，兩人演技一放一收，戲劇張力十足。1060303
(中央社)
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