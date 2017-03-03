毒品、詐欺及科技犯罪偵查隊 桃園揭牌
桃園市警察局「毒品查緝中心」、「打擊詐欺犯罪中心」及「科技犯罪偵查隊」3日聯合揭牌，桃園市長鄭文燦親自主持，邀請檢、警、憲、調、關務、海巡等治安機關首長及衛生局、教育局、社會局等到場觀禮，向犯罪分子正式宣戰。
警察局黎文明局長表示，桃園市內有國際機場之國家大門形象，在103年升格為直轄市後，經商發展及人口數成長快速，成為毒品及詐騙犯罪集團覬覦的目標，警察局毒品查緝中心及打擊詐欺犯罪中心成立後，透過刑事警察大隊及少年警察隊擔任「情資整合分析組」進行規劃分析，再與各分局專責小組共同成立「專責查緝組」執行攻勢勤務。
另由保安警察大隊、交通警察大隊、婦幼警察隊及捷運警察隊負責之「機動查緝支援組」，構成綿密的巡查攔檢網絡，加上提升偵查作為的軟、硬體設備，透過最精準、最有效率的方式，有效打擊毒品與詐欺或其他犯罪。
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(中時)
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