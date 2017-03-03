避討債遷戶口？選民及里長涉幽靈人口判刑

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選民稱「怕收到銀行催債的信」，選前遷戶口？嘉義市紅瓦里長蔡明光與選民因涉幽靈人口，法官依違反選罷法判蔡明光6月徒刑、褫奪公權3年，4名選民3月至4月不等徒刑、褫奪公權1年。蔡明光表示，俟收到判決書後再研議上訴與否。

判決書指出，西區紅瓦里長蔡明光於2014年里長選舉之前，將胞姊、外甥及葉姓、施姓10名友人的戶口，分別從東區太平里、西區獅子里、光路里、嘉義縣太保市等各地，遷移至自己或紅瓦里內親友的戶籍內，涉嫌選前幽靈人口。

蔡的胞姊辯稱，自己身體欠安，有人建議她遷戶口改風水，因胞弟住處附近有鐵馬道，可以運動健身，她遷戶口至胞弟住處。蔡的外甥則辯說，為照顧媽媽，才跟著媽媽遷戶口至舅舅家。葉姓友人則供稱，因銀行催債信件都寄至太保，騷擾到小姨子，才遷戶口。

但他們的證詞未獲法官採認，法官依刑法妨害投票正確罪、違反選罷法論罪判刑，另外10名選民則遷戶口時間已久遠，難認幽靈人口，獲判無罪。

(中時)