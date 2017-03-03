今年首例! 1歲女童染麻疹回台 這班機乘客請注意
麻疹再現！衛福部疾管署今公布，國內出現今年首例境外移入麻疹確定病例，患者為居住北部的1歲女童，去年底和家人前往中國大陸廣東，上周出現發燒、咳嗽、出疹狀況，本周二搭香港航空航空HX252班機返台、前往醫院就診後，立即遭收治隔離病房以及採檢，並於今日確診麻疹，疾管署正追蹤144名曾經接觸者。
疾管署表示，該女童未接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），也成為我國今年首例麻疹患者，去年共14例確定病例，包括6例國內感染、8例境外感染。疾管署副署長羅一鈞表示，衛生單位已掌握144名接觸者，包括女童機上座位前後共5排乘客、空服人員共32人，就醫接觸者（醫護人員和病患）108人，以及4名親友；衛生單位將針對符合免疫球蛋白及疫苗接種條件者，陸續安排接種，所有接觸者將持續追蹤觀察至3月18日。
我國的鄰近國家中，以中國大陸病例數最多，歷年疫情都是從12月開始上升，延續至隔年4至5月達高峰後下降，去年累計近3萬例。中國大陸以外，尚包括哈薩克、羅馬尼亞、剛果民主共和國、獅子山及奈及利亞等7國，其旅遊疫情均被疾管署列為第一級注意（Watch）。
疾管署提醒，麻疹可藉空氣傳播，傳染力極強，約5~10％患者會產生中耳炎、肺炎、腦炎等併發症，冬末及春季為好發期，患者出疹前後4天最具傳染力，民眾若自中國大陸或東南亞等流行地區返國，應留意自身和家中嬰幼兒健康，麻疹症狀包括發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等症狀。
(中時)
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