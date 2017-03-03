和平區飯店疑似中毒案 衛局展開採樣與疫調

台中市衛生局在接獲東勢榮民醫院通報後，兵分兩路接手調查，其中疾管科到飯店內向廚工採檢，食藥科也向請求東勢榮民醫院提供個案便當樣本進行檢樣，究竟爆發諾羅疫情或是食物中毒，仍待釐清，台中市衛生局強調後續也將轉知高雄市衛生局對同行的其他同學進行採檢。

(中時)