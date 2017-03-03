蔡正元徐巧芯互槓 國民黨尊重：黨已不是一言堂

近來國民黨政策會執行長蔡正元、馬辦發言人徐巧芯在臉書上交火激烈，外界再譏國民黨「網內互打、內鬥內行」，國民黨中央立場為何？

文傳會副主委胡文琦3日上午表示，黨中央表示理解尊重，雙方的發言也都可受公評，這也反映了國民黨不再是一言堂，打破家父長威權，但因為最近黨魁六位擬參選人競爭激烈，基層黨員希望各方能以正面積極的態度參選，在黨中央召開各方擬參選人座談會時，會把黨員的想法轉達給他們。

胡文琦表示，蔡執行長未領黨中央任何薪水，對其發言也表示理解尊重，蔡、徐兩人的發言皆可受公評，國民黨也願意接受公評。

胡認為，近來黨主席選舉六位候選人參選爆炸，各陣營「激烈的言論交流」，可看出國民黨不再是一言堂、也打破家父長威權。但胡也表示，基層黨員希望大家「比好不比爛」，在接下來召開的各擬參選人座談會時，也會轉達黨員心聲，希望不要口水戰。

(旺報)