烏克蘭正妹學生成陸網紅　愛吃鍋打麻將

中國大陸四川省成都市西南財經大學一名烏克蘭美女留學生最近走紅。她16歲就上大學，會6國語言，還自稱是「最接地氣的外國人」，因為她愛吃麻辣鍋，最愛的娛樂是打麻將。

四川新媒體「封面新聞」報導，這名就讀西南財經大學法學系的烏克蘭留學生名叫Nika，中文名是李遐。最近因同學把她的美照分享到微博，上萬人按讚，引起大家關注。

李遐2013年隨父母移居到成都，為了考上理想科系，她選擇自學完成高中課程，每天讀書8小時，16歲就上大學。

她的父親專於藝術鑑賞，母親則是畫家兼法語老師。出身藝術家庭的她從小就被要求學習多種語言，上小學後，除了烏克蘭語，還要學英語、法語，到了中學又增加德語和西班牙語，現在也會說中文。

李遐形容自己是「最接地氣的外國人」，因為她最愛的娛樂是打麻將。只要跟朋友相約，如果能湊3個人，李遐就會在通訊軟體上徵求「麻友」，以免「三缺一」。

此外，外國人初到成都都會吃不慣麻辣鍋，李遐也不例外，但她卻愈吃愈習慣。原本只能吃鴛鴦鍋，「現在出去吃飯我們都不點白湯了，簡直是對火鍋的侮辱啊」。

李遐精緻的五官也被業餘攝影師相中，平時兼差當模特兒外拍。為了和攝影師互動，李遐註冊微博，起初粉絲只有20多個。隨著拍過她的攝影師逐漸走紅，李遐的名氣也愈來愈旺，成為網路紅人。

截至3日上午11時，李遐個人微博的粉絲已接近10萬人。但她認為「網紅」不代表什麼，發照片或動態有人按讚不錯，「但是你們不讚我也會發的呀，不影響」。1060303

(中央社)