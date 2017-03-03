台女韓國失聯 外交部：積極協尋

我要評比

有台灣女性日前前往韓國打工遊學時失聯，外交部今天表示，駐韓國台北代表部正密切聯繫韓國警方及協尋，至今沒音訊；此外，網友也在網路上發起協尋。

外交部表示，江姓女子今年2月14日前前往韓國失聯迄今，江姓女子母親2月25日向桃園市政府警察局桃園分局大樹派出所報案。

外交部說，桃園警方2月25日晚間撥打外交部旅外國人急難救助服務專線通知外交部，外交部即將相關內容轉知駐韓國代表處處理。駐韓國代表處25日晚間先告知韓國警方，並與江姓女子母親取得聯繫，在2月27日獲得江姓女子身分證字號及照片等具體個資，完成向韓國警方報案程序，但至今查無江姓女子音訊。

至於有媒體報導還有許姓女子失聯，外交部說，家屬至今未聯絡外交部，也未向警方報案請求協尋。1060303

(中央社)