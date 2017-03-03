中南部空品差 環署：2至3天不會散
環保署表示，今天西半部的細懸浮微粒濃度較高的原因是前幾天隨著冷空氣來的污染物或境內污染物還未吹散導致，預計要等到風向改變後，空品才會有所改善。
根據行政院環境保護署空氣品質監測網顯示，今天西半部的空氣品質稍差，多數測站為普通或橘色警戒等級，高屏地區甚至達到紅害等級。
對此，環保署說，污染物大部分是日前隨著冷空氣南下的細懸浮微粒或境內污染物還未吹散導致。環保署表示，預計要等到風向改變後，空品的狀況才會改善，可能還需要2至3天的時間。
不過，環保署指出，空品最嚴重的時間已經過去，因此不會持續惡化，高屏地區也不會嚴重到看不到85大樓的情況，但仍提醒民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應該考慮減少戶外活動。
心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。1060303
(中央社)
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