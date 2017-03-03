黨員回家不艱辛 潘維剛盼補繳1年黨費即可

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國民黨主席參選人潘維剛3日前往黨中央要求放寬黨員復權機制，以擴大黨員參與為理由，要求免追溯補繳4年，只需補繳1年200元黨費即可「讓黨員回家的路不再艱辛」。 (王英豪攝)

國民黨主席參選人潘維剛3日前往黨中央要求放寬黨員復權機制，以擴大黨員參與為理由，要求免追溯補繳4年，只需補繳1年200元黨費即可「讓黨員回家的路不再艱辛」。

(中時)