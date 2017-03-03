16強系列報導之10－賈尼耶領軍 加拿大或成最強「攪局者」
與美國、多明尼加兩國同分於C組，除非奇蹟出現，否則加拿大隊想闖過4取2的預賽，機會是微乎其微，不過投打都有大聯盟級的球員助拳，戰力依舊不容小覷，即使贏面很小，仍可能扮演最可怕的「攪局者」角色。
投手部分由年屆40歲的丹普斯特(Ryan Dempster)和賈尼耶(Eric Gagne)2名前大聯盟球星領軍，加上艾克斯福(John Axford)、艾伯斯(Andrew Albers)等5人大聯盟現役，及去年日職央聯中繼王的麥錫生(Scott Mathieson)、義大犀牛洋強力猛，帳面上看來戰力不差，大賽經驗也豐富，不過平時定位為先發的僅5人，是需擔心的問題。
相較於投手，在瓦托(Joey Votto)、馬丁(Russell Martin)、桑德斯(Michael Saunders)相繼退出後，打線僅剩勇士強打弗瑞曼(Freddie Freeman)、莫諾(Justin Morneau)，較有看頭，其他球員則多來自小聯盟及獨立聯盟，不過曾參與十二強賽小將歐奈爾(Tyler ONeill)，去年在藍鳥2A擊出24轟，或許會是加隊另個值得關注的焦點。
從投打兩方面整體評估下來，加隊的戰力想扳倒美國跟多明尼加，難度確實很高，除非能擊倒同樣球星不多的哥倫比亞，不然今年的經典賽闖不過首輪不說，還可能會難堪的以全敗收場。
(中時電子報)
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