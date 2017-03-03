監委補提名蔡崇義 曾被檢舉關說遭監院糾正

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國民黨文傳會副主委王鴻薇3日召開記者會點名其中的法官蔡崇義，具有高度爭議。(王英豪攝)

針對總統府公布監委補提名名單，國民黨文傳會副主委王鴻薇3日召開記者會點名其中的法官蔡崇義，具有高度爭議，不但曾被檢舉有關說行為，還被監察院糾正有疏失。

(中時)